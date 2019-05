Commission pour la protection de la jeunesse : Une des priorités de François Legault

«Il y avait des élus et des non élus. Des experts seraient rattachés à la commission. Le modèle sur lequel ils travaillent serait une présidence et deux vice-présidences. Ils sont à la recherche de candidats et candidates. Ils espèrent faire une annonce la semaine prochaine. Et c’est François Legault lui-même qui ferait l’annonce avec le ministre Lionel Carmant. On m’a dit que c’est l’un des dossiers prioritaires du directeur de cabinet de François Legault»