Un prix Judith-Jasmin pour Monic Néron et Émilie Perreault

« Le jury veut ici souligner le travail de deux médias qui, pendant plusieurs mois, ont uni leurs efforts, au-delà de la concurrence, pour ne considérer que l'importance et la valeur de l'information. Les deux médias, avec le poids de leurs publics (lecteurs et auditeurs) respectifs, ont réussi à obtenir des témoignages à visage découvert qui ont ébranlé les colonnes du temple et déchu de son piédestal un puissant personnage. Le mouvement #MoiAussi en sol québécois en est essentiellement tributaire. »

Le Gala des Grands prix du journalisme a eu lieu dimanche soir au Théâtre Gesù, à Montréal.