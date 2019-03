Lisée a demandé deux fois à Hivon de devenir chef du PQ

Et en juin, c'était tout simplement inconcevable pour elle de se lancer.

« Je serais partie (en campagne), moi, comme chef en étant chef intérimaire, donc en n'ayant aucune légitimité dans ce moment démocratique si important », a-t-elle souligné.

Elle y a également renoncé pour ne pas contribuer au cynisme de la population, a-t-elle dit.

« Je trouvais qu'il y avait une petite part de cynisme là-dedans, de dire on va changer la tête du chef à une semaine du déclenchement des élections. On va faire un grand pari, un grand jeu et ça va donner des résultats différents. Comme si un chef, c'était juste une image. »

Difficultés du PQ

Dans son long récit, M. Lisée revient également sur les mois qui ont précédé les élections, et sur la campagne électorale elle-même. Selon lui, deux facteurs ont contribué à nuire au PQ quelques mois avant le scrutin: la crise au Bloc québécois et les discussions incessantes sur la mort éventuelle du parti.

« La volonté d'une grande partie de l'électorat d'éviter la répétition d'un processus référendaire se traduit par une réticence à voter PQ, ce qui est compréhensible. Mais elle génère dans les médias, je le crois vraiment, le narratif incessant, injuste et malsain du décès annoncé du PQ et de son option », écrit-il.

La déconfiture des libéraux et la victoire importante de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Louis-Hébert ont aussi contribué au résultat du 2 octobre, selon lui.