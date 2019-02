«Le fédéral a tendu un piège à SNC-Lavalin» - Jacques Lamarre

«SNC dit: ''il faudrait régler ce malentendu et essayez de passer une loi de remédiation''. Après ça, la loi est passée et ils disent à SNC: ''ben non, ce n'est pas bon pour vous''. C'est comme tendre un appât à quelqu'un et rendre l'affaire encore plus compliquée. Pour moi, le fédéral a tendu un piège à SNC-Lavalin»