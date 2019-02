Andrew Scheer réclame la démission de Trudeau

Le chef conservateur Andrew Scheer réclame la démission de Justin Trudeau. Le premier ministre a perdu « l'autorité morale » de gouverner le pays, a-t-il tranché peu après le témoignage de l'ex-ministre Jody Wilson-Raybould.

« Justin Trudeau ne peut simplement pas continuer de gouverner cette grande nation maintenant que les Canadiens savent ce qu'il a fait. C'est pourquoi je demande à Justin Trudeau de démissionner », a-t-il lancé mercredi soir dans le foyer des Communes.

Car à son avis, Jody Wilson-Raybould a brossé le portrait « d'un premier ministre qui a perdu l'autorité morale de gouverner » et qui « laisse ses motivations politiques partisanes passer devant son devoir de faire respecter la loi ».

Le leader conservateur a aussi suggéré que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ouvre une enquête sur l'affaire SNC-Lavalin, si ce n'est déjà fait. Il a argué que des gestes de nature criminelle semblaient avoir été posés.

L'ex-ministre Wilson-Raybould a déclaré mercredi en comité qu'elle avait fait l'objet de pressions « constantes et soutenues » du bureau du premier ministre, du bureau du Conseil privé et du bureau du ministre des Finances pour éviter un procès pour fraude à SNC-Lavalin.

Enquête publique nationale

Au Nouveau Parti démocratique (NPD), même si on s'est montré choqué par ce témoignage « crédible » et « explosif », on n'est pas allé jusqu'à demander à Justin Trudeau de quitter son poste de premier ministre.

Le chef de la formation, Jagmeet Singh, a signalé que le premier ministre devrait « peut-être » démissionner, mais que le plus important était de savoir ce qui s'est véritablement passé — et cela passe par l'ouverture d'une enquête publique nationale, selon lui.

Le député bloquiste Rhéal Fortin a abondé dans le même sens. Le Bloc québécois, «n'en est pas» à réclamer la tête de Justin Trudeau. Mais comme le NPD, on juge qu'une enquête publique s'impose pour faire la lumière sur cette histoire.