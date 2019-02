Justin Trudeau «en désaccord» avec le témoignage de Jody Wilson-Raybould

MONTRÉAL - Le premier ministre Justin Trudeau se dit «en désaccord» avec le témoignage de l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould.

M. Trudeau avoue avoir discuté du dossier de SNC-Lavalin avec son ancienne procureure générale étant donné les 9000 emplois en jeu. Il dit toutefois qu'il revenait à l'ancienne procureure générale du Canada de trancher dans ce dossier.

« La décision lui revenait à elle seule. (...) Je continue de maintenir que moi et mon personnel avons agi de manière appropriée et professionnelle », a déclaré M. Trudeau en point de presse à Montréal, mercredi soir, en marge d'une rencontre avec des militants et bénévoles libéraux.