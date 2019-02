Déclaration d'urgence: la Chambre adopte une loi pour bloquer Trump

Les démocrates ont ignoré une menace de veto et ont fait adopter à la Chambre, mardi, un projet de loi qui empêcherait le président Donald Trump d'obtenir des milliards de dollars supplémentaires pour la construction de son mur à la frontière, provoquant une confrontation pour déterminer s'il abuse de ses pouvoirs dans le but de respecter un engagement phare de sa campagne à la présidence.



Avec ce vote pour bloquer la déclaration d'urgence du président, qui s'est soldé par un résultat de 245 voix contre 182, c'est maintenant au Sénat dominé par les républicains de gérer cette patate chaude politique. Déjà, des sénateurs républicains ont annoncé qu'ils iraient à l'encontre de la volonté du président, ce qui pourrait permettre au projet de loi de passer.



Le vice-président Mike Pence a profité d'un dîner avec des républicains du Sénat au Capitole pour les convaincre de rester du côté du président, soulevant la menace d'une dangereuse crise à la frontière. Difficile de savoir s'il a réussi à les persuader, cependant.



Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a affirmé qu'à ce point-ci, lui seul ne pouvait changer le résultat. Un vote devrait avoir lieu au Sénat dans les trois prochaines semaines.



Si la loi est adoptée au Sénat, Donald Trump devrait imposer son premier veto présidentiel, et dans ce cas, le Congrès n'aurait certainement pas assez de votes pour le renverser.



Mais ces démarches ont forcé certains républicains à être devant un dilemme inconfortable: devraient-ils appuyer un président encore très populaire auprès des électeurs républicains, ou lui faire défection en raison des inquiétudes qu'ils ont sur son interprétation élastique des pouvoirs d'urgence, qui pourrait pousser de futurs présidents démocrates à faire de même pour leurs propres politiques?



Treize républicains de la Chambre se sont joints aux démocrates votant mardi pour soutenir la résolution démocrate.



La Maison-Blanche a écrit aux élus pour les menacer formellement d'imposer un veto. Selon la lettre, le blocage de la déclaration d'urgence «compromettrait la capacité de l'administration à réagir efficacement à la crise en cours à la frontière sud».



Les républicains ont accusé les démocrates d'être motivés par la politique partisane et le désir de s'opposer à M. Trump. Ils ont déclaré que le président avait clairement le pouvoir de déclarer une urgence pour protéger le pays.



Ils ont également défendu les prétentions du président selon lesquelles il y aurait une crise sécuritaire le long de la frontière avec le Mexique.



«Nous sommes en guerre à la frontière du sud avec les cartels de drogue», a déclaré le représentant républicain Pete Olson.