Immigration: Québec maintient la ligne dure 

QUÉBEC — Malgré les vents contraires, Québec maintient la ligne dure en matière d'immigration et entend bien faire adopter son projet de loi 9 le plus rapidement possible.

Il n'est donc pas question, pour le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, de s'engager à traiter les 18 000 dossiers en attente des candidats à l'immigration avant l'adoption de son projet de loi controversé.

En point de presse mardi matin, en marge de la commission parlementaire qui étudie son projet de loi, M. Jolin-Barrette a réitéré sa détermination à garder le pied sur l'accélérateur, malgré le coup de semonce asséné la veille par la Cour supérieure.

«On doit adopter rapidement le projet de loi 9», a-t-il dit.

Le juge Frédéric Bachand a émis, lundi, une injonction provisoire, valable pour 10 jours, obligeant le ministère de l'Immigration du Québec à traiter les demandes des candidats à l'immigration et à rendre des décisions, selon les règles actuelles, un processus suspendu par le ministre depuis le dépôt de son projet de loi, le 7 février. Le juge a estimé que ces demandeurs subissaient un préjudice sérieux et irréparable.

Quand l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration (AQAADI) avait déposé sa demande d'injonction, le ministre avait qualifié la démarche de «saugrenue».

«Je ne peux pas vous dire combien de dossiers vont être traités précisément», avant l'adoption de son projet de loi, a admis le ministre mardi.

Pas question non plus d'augmenter le nombre de fonctionnaires chargés d'analyser les dossiers déposés par les candidats à l'immigration, pour éliminer la liste d'attente à temps. «Ce seront les mêmes ressources qui seront affectées au traitement des dossiers», a-t-il tranché.

Une fois la loi adoptée, le ministre aura donc le pouvoir d'éliminer les dossiers toujours en attente, à moins que d'autres recours judiciaires viennent mettre des bâtons dans les roues de la machine gouvernementale. L'AQAADI va revenir à la charge pour prolonger l'injonction.

Le ministre Jolin-Barrette rappelle qu'il veut modifier les règles du jeu en matière de sélection des candidats à l'immigration, de manière à mieux arrimer les compétences professionnelles des futurs immigrants aux besoins du marché du travail québécois. C'est pourquoi il ne veut pas traiter les dossiers déposés selon les règles antérieures, basées sur le premier arrivé, premier servi.

Le porte-parole de l'AQAADI, Me Guillaume Cliche-Rivard, était présent en commission parlementaire mardi, pour tenter de convaincre le ministre de reculer et de biffer l'article du projet de loi qui porte sur ce sujet.

Lors d'une mêlée de presse, il a fait valoir qu'il fallait tout mettre en oeuvre pour tenter de traiter tous les dossiers en attente. On estime que les 18 000 dossiers visés visent en fait environ 50 000 personnes qui espèrent s'installer au Québec, dont quelques milliers sont déjà présentes au Québec en vertu de programmes gouvernementaux temporaires.

«On va essayer de se battre pour essayer de les sauver tous», a indiqué Me Cliche-Rivard, se disant prêt à retourner «en cour dans 10 jours».

D'ici là, «on espère qu'il y ait un peu plus d'écoute» et d'ouverture de la part du ministre Jolin-Barrette, a ajouté l'avocat, précisant qu'il était «vraiment ici pour tendre une main» au gouvernement.