Immigration: l'AQAADI demande à Québec de refaire ses devoirs

« L’imposition de conditions au maintien du statut de résident permanent, et ce, dans le seul objectif de contraindre leur intégration, n’est pas conforme aux valeurs et aux moeurs québécoises d’accueil et d’inclusion», selon l'AQAADI, convaincue que «l’ajout de contraintes au maintien du statut de résident permanent serait injustifié dans une société libre et démocratique telle que le Québec ».