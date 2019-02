Immigration: injonction demandée contre le projet de loi 9 de la CAQ

L'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration demande vendredi à la Cour supérieure de prononcer une injonction qui empêcherait le gouvernement Legault d'éliminer 18 000 demandes d'immigration en attente de traitement.



Les avocats de l'association ont plaidé que le gouvernement de la Coalition avenir Québec ignore les lois toujours en vigueur d'ici à l'adoption du projet de loi 9, qui modifierait le système de sélection des nouveaux arrivants au Québec.



Les 18 139 demandes qui sont actuellement en attente de traitement concernent des travailleurs qualifiés, une classe d'immigrants de compétence provinciale.



Doug Mitchell, un avocat représentant les demandeurs touchés, a soutenu vendredi devant le juge Frédéric Bachand, à Montréal, que la décision du gouvernement de François Legault équivalait finalement à ignorer les lois du pays, causant par le fait même un grave préjudice aux personnes touchées.



Le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, a déposé il y a deux semaines le projet de loi 9, qui permettrait à la province d'être plus sélective envers les immigrants, de s'assurer qu'ils parlent français, qu'ils respectent les valeurs québécoises et qu'ils répondent aux besoins du marché du travail.



Les personnes dont les demandes étaient déjà en cours de traitement au ministère ont été informées qu’elles devraient refaire une nouvelle demande dans le nouveau système, en recommençant de zéro. Ces demandeurs attendent un certificat délivré par le gouvernement du Québec qui leur permettrait d'obtenir ensuite le statut de résident permanent au Canada.



La requête entendue vendredi en Cour supérieure concerne Seeun Park, une Coréenne établie à Montréal, mais la cause est débattue au nom de toutes les personnes qui ont vu leur demande rejetée. Ils souhaitent que le tribunal ordonne au ministère de l'Immigration de reprendre le traitement de leur demande.