Discorde à propos des commotions cérébrales: «L'outil du carnet est très intéressant» - la ministre Charest

Tout récemment, M. Ciccone a affirmé publiquement qu’il avait été déboussolé et peiné par les propos et la décision de la ministre et ex-athlète olympique, qui a rejeté son projet de loi à l'Assemblée nationale.

Soulignons que le registre a pour objectif de créer un registre des commotions cérébrales pour les enfants actifs.