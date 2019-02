Démission Butts: «Le bureau du premier ministre Trudeau est en feu» 

Les partis de l'opposition reviennent en force à la Chambre des communes mardi, armés de questions pour le premier ministre Justin Trudeau sur les mesures prises par son bureau pour aider la société d'ingénierie montréalaise SNC-Lavalin relativement à des accusations de corruption.

Avant que les députés fédéraux ne partent dans leur circonscription pour plusieurs jours la semaine dernière, Jody Wilson-Raybould était ministre des Anciens Combattants et Gerald Butts était le secrétaire principal de Justin Trudeau, son conseiller le plus proche.

Maintenant, ils ont tous les deux démissionné et on ne sait toujours pas ce que M. Butts ou un autre membre du cabinet du premier ministre a pu faire pour tenter de faire pression sur Mme Wilson-Raybould alors qu'elle était procureure générale et avait son mot à dire sur les accusations portées contre SNC-Lavalin.