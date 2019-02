«L’ancien gouvernement conservateur n’en faisait aucunement une priorité. Cependant, le gouvernement Trudeau a mis un milliard de dollars pour former des équipes et embaucher 1300 vérificateurs, au cours des trois dernières années. Ceux-ci travaillent justement dans les dossiers d’évasion fiscale. Jusqu’à maintenant, ils ont identifié 525 individus. 225 vérifications sont en cours. Et le travail se poursuit. On fait aussi des vérifications dans d’autres juridictions.»