Présidentielle de 2020: Bernie Sanders se lance dans la course

La question qui se pose maintenant pour M. Sanders est de savoir s'il pourra se démarquer de candidats démocrates qui adhèrent également à nombre de ses idées politiques et qui sont plus récemment arrivés sur la scène politique nationale. C'est très différent de 2016, quand il était le seul adversaire progressif de Clinton.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que M. Sanders sera un formidable candidat à l'investiture démocrate. Il a recueilli plus de 13 millions de voix en 2016, en plus de remporter des dizaines de primaires et de caucus. Il lance sa campagne avec une organisation nationale et une capacité de financement qui ont fait leurs preuves.

Et il pourrait être bien placé pour participer à la première primaire du pays dans le New Hampshire, un État voisin qu'il a remporté par 22 points en 2016. Mais cet État ne lui est pas acquis d'avance.