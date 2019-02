Pour ou contre les maternelles 4 ans ?

Jeudi dernier, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge a déposé son projet de loi visant le déploiement de la maternelle 4 ans.

Or, de plus en plus de voix se font entendre contre cette promesse phare de la CAQ.

Plus de 20 000 personnes ont déjà signé la pétition s'opposant au projet mise en ligne par la députée péquiste Véronique Hivon qui estime que la maternelle 4 ans sera un dédoublement de services avec les centres de la petite enfance et donc, des sommes colossales d’argent gaspillées.



Pour vous permettre de vous faire une tête à ce sujet, Bernard Drainville a questionné deux intervenantes aux opinions diamétralement opposées :