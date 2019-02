La méthode McCann, meilleure que la méthode Barrette?

«Mais j’ai un petit doute. Peut-être qu’avec la méthode de Gaétan Barrette, il a préparé le terrain. J’en rencontre des médecins et ils me disent tous : ''ah ça fait du bien que Barrette ne soit plus là''. Peut-être que la méthode douce va fonctionner. Elle est de bonne foi, personne n’en doute»