Trans Mountain: Ottawa pourrait retarder sa décision

Les épaulards ont bien commencé l'année avec la naissance d'un nouveau bébé. Deux autres femelles de la population sont enceintes. Mais ces bonnes nouvelles viennent avec une nuance majeure: aucun bébé n’a survécu plus d’un an depuis 2015.



Les épaulards sont affectés par plusieurs facteurs, dont le bruit des bateaux, le déclin des populations de saumon chinook et les contaminants présents dans les eaux usées.



En 2016, l'Office national de l'énergie a conclu que l'élargissement de l'oléoduc Trans Mountain «entraverait davantage» le rétablissement des épaulards, mais a néanmoins donné son feu vert au projet, déclarant que son mandat consistait à examiner les impacts de l'oléoduc lui-même, et non la navigation maritime liée au projet.



Des mesures mises en place



Le ministre des Pêches, Jonathan Wilkinson, n'a pas voulu spéculer sur les conclusions de l'ONÉ, mais il est convaincu que le gouvernement a mis en place suffisamment de nouvelles mesures de protection pour les baleines et les autres espèces marines afin d'atténuer les effets de l'oléoduc.