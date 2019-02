Crucifix à l'Assemblée nationale: «C'est de l'hypocrisie de la classe politique»  

«Le gouvernement veut enlever le droit à des professeurs et des personnes en garderie (surtout le hidjab), mais il refuse de retirer le crucifix là où il fait les lois. Le gouvernement ne veut pas s’aliéner l’électorat francophone d’ascendance catholique. […] Les partis politiques font des sondages. Ils savent ce que pensent les gens susceptibles de voter pour eux. Dans la dernière élection provinciale, la Coalition Avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois se battaient pour le même électorat nationaliste francophone. Et c’est la CAQ qui a gagné. Les deux partis ont ciblé notamment la kippa, le hidjab, le turban… Mais, ces partis ont dit ne pas vouloir toucher au crucifix à l’Assemblée nationale. Les Québécois susceptibles de voter pour eux ne veulent pas qu’on touche à leurs signes religieux, mais à ceux des autres.»