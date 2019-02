Signes religieux: Simon Jolin-Barrette a besoin du PQ

«Sauf que le PQ et Bérubé, ils en veulent une. Alors Jolin-Barrette a intérêt à avoir l’appui du PQ parce que ça va lui permettre de dire que son projet de loi sur les signes religieux est plus consensuel. Ça lui donne une assise démocratique plus forte. Mais c’est surtout que ça permet à Jolin-Barrette de régler son problème. Il est capable de dire : ‘’pour obtenir l’appui du PQ, j’ai dû céder sur les droits acquis. Dans le fond, s’il y a une clause de droits acquis, ce n’est pas de ma faute, c’est la faute de Bérubé et du PQ’’»