Démission Wilson-Raybould : «C’est la pire crise politique à laquelle fait face le gouvernement Trudeau»

«C'est toute une bombe! Dans sa lettre, elle remercie sa famille, les Canadiens. Elle remercie tout le monde, sauf une personne: le premier ministre Justin Trudeau. C’est la pire crise politique à laquelle fait face le gouvernement Trudeau depuis son élection en 2015. Et ce n’est pas fini parce que le commissaire à l’éthique va enquêter et on a une ministre qui vient de se libérer de sa solidarité ministérielle»