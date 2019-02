Comportements inacceptables au hockey : nouveau guide d’intervention 

«Ce n’est pas un code d’éthique, c’est un guide pour dire comment on va réussir à gérer des situations qui sont inappropriées. Les codes d’éthique existent dans les associations depuis un bout de temps, mais là où on se trouvait démuni, c’est souvent quand on est témoin ou impliqué dans une situation et qu’on ne sait pas trop comment intervenir. On décrit la gradation qu’il peut y avoir au niveau des interventions»