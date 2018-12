Plan de gestion du coyote: «On souhaite suivre les comportements de l'animal»

«La base, c’est la sécurité de la population. On souhaite suivre les comportements des coyotes. On a travaillé avec des chercheurs universitaires, qui ont construit une grille des [habitudes de ces animaux]. On demande aux Montréalais, grâce à notre ligne info-coyotes et à notre site internet, de nous signaler leurs comportements. On a aussi un projet de télémétrie qui permettra de suivre les coyotes avec des colliers émetteurs.»