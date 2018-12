Élection dans Roberval : «François Legault a reçu une très bonne note» - Bernard Drainville

«Je ne pense pas que les francophones de Roberval sont différents du reste du Québec. La CAQ a remporté plus de votes que les trois autres partis réunis. Au sein du parti, on me dit qu’ils ont monté chez les francophones et qu’ils ont plus de 50% d’appuis chez les francophones et ça semble se démontrer dans les résultats de Roberval»