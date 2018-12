Une réelle possibilité de destitution pour Donald Trump?

Des procureurs new-yorkais pensent avoir, pour la première fois, établi des liens entre M. Trump et le versement illégal d'une somme d'argent à deux femmes pour acheter leur silence au cours de la campagne de 2016, ce qui constitue un crime fédéral.

Le procureur extraordinaire Robert Mueller a aussi exposé des contacts secrets entre des associés de M. Trump et des intermédiaires russes, laissant entendre que le Kremlin avait tenté assez tôt d'influencer le futur président et son organisation en faisant valoir leurs intérêts personnels et politiques.

M. Trump nie avoir mal agi et a comparé les enquêtes «à une chasse aux sorcières».

M. Schiff a aussi fait valoir la nécessité d'attendre «avant de voir le tableau complet».