Gilets jaunes: Macron annonce plusieurs mesures pour remédier à la crise

Le président français Emmanuel Macron dit avoir ressenti la colère des Français en situation de précarité économique et a annoncé lundi de nouvelles mesures pour remédier à la crise des «gilets jaunes», qui perdure depuis des semaines.



Lors d'un discours à la nation prononcée en soirée, le président Macron a reconnu qu'il existait une colère légitime dans la cause des gilets jaunes et a admis qu'il avait pu «blesser» certains d'entre eux en leur donnant l'impression qu'il n'était pas intéressé par leurs problèmes.



Le président a donc déclaré un «état d'urgence social et économique» en France et annoncé une série de mesures pour répondre aux revendications des gilets jaunes.



Dès 2019, le salaire minimum augmentera de 100 euros par mois sans contribution supplémentaire de l'employeur, et les heures supplémentaires seront payées et non imposées.



M. Macron demandera aussi aux employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année non imposable à leurs employés.



Quant aux retraités, ceux qui reçoivent moins de 2000 euros par mois ne seront pas touchés par la hausse de la contribution sociale généralisée (CCG).