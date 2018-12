«Québec solidaire a un réflexe autoritaire!» -Patrick Lagacé

«Quand tu valorises la démocratie et la transparence, tu laisses les médias couvrir les débats d’un parti politique. Et Gabriel Nadeau-Dubois disait plus tôt que d’autres organisations font ça et c’est vrai! Certains syndicats le font et la fédération des femmes du Québec l’a déjà fait […] mais là on parle d’un parti politique qui aspire à gouverner le Québec. S’il y a des tensions internes sur le plancher, ça devrait être couvert! Et là on ne parle pas du débat de fond, on parle de la forme! C’est un réflexe autoritaire!»