Gilets jaunes: Macron devrait s'adresser à la France aujourd'hui

Le président français Emmanuel Macron se préparait enfin à s'adresser à la nation lundi, après des manifestations de plus en plus violentes et radicalisées contre son leadership et un long silence qui a avivé la colère.

Plusieurs manifestants ne se contenteront de rien d'autre que de sa démission.

Il est fort peu probable que cela se produise. M. Macron devrait plutôt annoncer une série de mesures visant à réduire les impôts et à augmenter le pouvoir d'achat des masses qui estiment que sa présidence a favorisé les riches. Il est forcé d'agir après quatre semaines de manifestations des «gilets jaunes» qui ont fini par provoquer des émeutes dans la capitale, effrayant touristes et investisseurs et ébranlant profondément la France.

M. Macron a rencontré lundi matin au palais présidentiel des politiciens locaux et nationaux, des syndicats et des chefs d'entreprise pour entendre leurs préoccupations. Dans la soirée, il prononcera une allocution télévisée nationale, ses premiers mots publics depuis plus d'une semaine.

Les participants à la rencontre ont dit que M. Macron n'a rien laissé transpirer de ses intentions, mais qu'il a semblé saisir la gravité de la situation. Un représentant du gouvernement a dit que 37 personnes y ont assisté.

Parmi les mesures envisagées par le gouvernement, citons la suppression des taxes sur les heures supplémentaires, l’accélération des réductions d’impôts, l'imposition d'un impôt à des géants comme Google et Amazon, et une prime de fin d’année pour les travailleurs à faible revenu. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré lundi que le gouvernement pourrait retarder certaines charges sociales, mais s'est opposé à la restauration de l'impôt sur la fortune ou à la réduction des impôts des retraités, qui comptent parmi les revendications des manifestants. Il a souligné que les mesures devraient être axées sur l'aide à la classe ouvrière.

Il a déclaré à la radio RTL que le gouvernement est prêt à tout, que ce qui est important maintenant, c'est de mettre fin à la crise et de retrouver la paix et l'unité dans le pays.

Jusqu'à présent, les manifestations pourraient coûter à la France 0,1 pour cent de son produit intérieur brut au cours du dernier trimestre de l'année, a prévenu M. Le Maire. «Cela signifie moins d'emplois, moins de prospérité pour l'ensemble du pays», a-t-il précisé.

Les manifestations des «gilets jaunes» ont commencé comme un mouvement contre la hausse des taxes sur le carburant que M. Macron a finalement abandonnée, mais se sont multipliées pour inclure une pléthore de demandes parfois contradictoires — incluant de plus en plus la démission du président.

Certains membres du mouvement prévoient déjà de nouvelles actions samedi prochain, alors que les policiers en ont assez des émeutes après quatre week-ends de violences; ils réclament maintenant le paiement du travail supplémentaire au lieu de primes.

Des graffitis à travers la capitale française ciblent M. Macron, reflétant ainsi le sentiment national selon lequel l'ancien banquier centriste âgé de 40 ans est arrogant et déconnecté. M. Macron semble toutefois déterminé à poursuivre sur sa lancée et aucune élection présidentielle ou parlementaire n'est prévue avant 2022.

Les sites touristiques parisiens ont rouvert leurs portes dimanche, tandis que les travailleurs nettoyaient les débris des manifestations qui ont provoqué des dégâts considérables dans la capitale et ailleurs. Au moins 71 personnes ont été blessées à Paris samedi, soit moins que la semaine précédente, mais le bilan demeure impressionnant. Les médias français ont rapporté 136 000 manifestants dans le pays samedi, ce qui est similaire à la semaine précédente.

Près de 1000 personnes demeuraient en détention après les manifestations du samedi dans la capitale française.