QS expulse des journalistes : «C’est le parti qui se veut démocrate et transparent!» - Paul Arcand

«Québec solidaire, on dirait qu’ils font exprès pour amplifier son image de Politburo, de petits groupes qui contrôlent. On va expulser les journalistes. Ça, c’est le parti qui se veut démocrate et transparent, qui gueule quand le gouvernement n’est pas transparent! Gabriel Nadeau-Dubois est toujours en train de donner des exemples quand le gouvernement cache des affaires. Excuse-moi, ce n’est pas une réunion privée. C’est une rencontre de militants de Québec solidaire et au moment où ils veulent en parler, ils foutent à la porte les journalistes. Les donneurs de leçons, on repassera. Ça ne fait pas sérieux»