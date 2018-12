Gilets jaunes: Emmanuel Macron sous pression pour trouver des solutions

Les attractions touristiques de Paris ont rouvert leurs portes, dimanche, alors que des employés municipaux et les propriétaires de commerces ramassaient des éclats de verre et d'autres débris un jour après que des affrontements entre les policiers de l'escouade antiémeute et des manifestants arborant des gilets jaunes eurent fait 71 blessés et bien des dommages dans la capitale française.

La principale cible de la colère des protestataires, le président Emmanuel Macron, a brisé son silence samedi soir en exprimant sur Twitter sa reconnaissance envers les forces de l'ordre. M. Macron continue toutefois de faire l'objet de pressions pour proposer de nouvelles solutions afin de calmer le jeu. Un porte-parole a indiqué, dimanche, que le président s'adresserait à la population en début de semaine.

Les manifestations de samedi ont fait moins de blessés que celles de la semaine précédente et la plupart des quartiers de Paris ont été épargnés par la casse. Mais les images des violences survenues dans le centre de la Ville Lumière diffusées partout dans le monde ont terni la réputation de la France.

Les autorités françaises ont déployé quelque 89 000 policiers, mais n'ont pas réussi à dissuader les contestataires de descendre dans les rues. Environ 125 000 gilets jaunes ont manifesté à travers le pays samedi, dénonçant le coût de la vie trop élevé, le penchant du président Macron pour l'élite et ses tentatives pour moderniser trop rapidement l'économie de la France.

Quelque 1220 personnes ont été placées en détention dans l'ensemble du pays, a révélé le ministère de l'Intérieur dimanche. Les policiers ont fouillé les manifestants dans les gares partout en France, confisquant boules de pétanque, raquettes de tennis et tout ce qui pouvait être utilisé comme arme.

Agents et protestataires en sont aussi venus aux mains dans d'autres villes françaises, y compris à Marseille, à Toulouse et à Bordeaux, et même en Belgique. Les heurts ont fait 135 blessés à travers la France, dont 71 à Paris.

Les manifestations de samedi ont été un coup dur pour Emmanuel Macron, qui avait fait volte-face la semaine dernière en renonçant à la hausse des taxes sur l'essence, mesure qui avait donné naissance au mouvement des gilets jaunes en novembre.

Ce revirement a ébranlé la crédibilité de M. Macron auprès des militants pour la lutte contre les changements climatiques et les investisseurs étrangers sans apaiser les gilets jaunes, qui doivent leur nom à la veste de sécurité jaune fluorescent que les automobilistes français sont tenus de conserver dans leur véhicule.

Le mouvement, fort hétéroclite, a maintenant de nouveaux objectifs, dont taxer les riches pour augmenter le salaire minimum et forcer Emmanuel Macron, un ancien banquier et économiste âgé de 40 ans, à donner sa démission.