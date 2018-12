Gilets jaunes: encore des centaines d'arrestations et des blessés à Paris

Plus de 89 000 policiers ont été mobilisés dans la capitale française et dans le pays.

Plusieurs manifestants ont demandé la démission du président Emmanuel Macron.

Certains commerces de la célèbre avenue avaient placardé leurs fenêtres avec des planches de contreplaqué, donnant l'impression que le quartier s'apprêtait à être frappé par un ouragan. Des protestataires en colère ont tenté d'arracher les planches.

Les manifestants ont lancé des projectiles et allumé des feux, mais ont été repoussés à plusieurs reprises par le gaz lacrymogène et les canons à eau. En après-midi samedi, plus de 700 personnes avaient été interrogées et plus de 400 avaient été placées en détention, selon une porte-parole de la police parisienne.