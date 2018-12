T-shirt de Catherine Dorion à l'Assemblée : «J'appelle ça le syndrome du 2e trio du Canadien»

«Quand j’ai vu Catherine Dorion, jeudi, j’ai tout de suite vu [son chandail de] Patrice Desbiens; j’ai compris immédiatement que c’était un appui manifeste à la bataille des Franco-ontariens contre le gouvernement Ford et les restrictions linguistiques. Desbiens est une figure assez importante dans l’univers francophone et culturel de l’Ontario. Il est connu. Je voyais là l’incarnation d’un appui. Tous les partis politiques ont voté en faveur de mesures de soutien à la bataille des francophones en Ontario. C’est efficace comme moyen. Le médium était le message. Ceci dit, est-ce que ça devrait devenir une norme à l’Assemblée nationale ? Je ne pense pas. Car, si chaque député commence à porter un t-shirt qui affiche ses convictions et ses causes, on entre dans quelque chose qui n’est pas le lieu de l’Assemblée nationale.»