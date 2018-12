Justin Trudeau s'invite à la guignolée des médias

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a salué l'animatrice Isabelle Maréchal et les représentants de Cogeco Média qui participent jeudi à la 18e guignolée des médias.

La guignolée des médias implique des milliers de bénévoles et des personnalités connues du public qui s'unissent pour récolter des denrées non périssables et des dons en argent, afin de venir en aide aux plus défavorisés.

Les gens pourront continuer d'effectuer des dons jusqu'au 24 décembre, notamment dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu, dans les supermarchés Maxi et Provigo. Il sera aussi possible d'aider en allant à guignolee.ca ou par textos.