Taylor Swift donne son appui aux démocrates

La chanteuse américaine Taylor Swift a fait une étonnante sortie publique, dimanche, en annonçant qu’elle allait voter pour les démocrates lors des élections législatives de novembre aux États-Unis.

L’artiste âgée de 28 ans s’était toujours tenue loin d’une quelconque affiliation politique, sinon pour inciter les Américains à aller voter à l’élection présidentielle de 2016.

Dans une publication sur Instagram, Swift explique qu’elle a toujours été «hésitante à faire connaître mes opinions politiques, mais en raison de certains événements survenus dans ma vie et dans le monde ces dernières années, ma vision des choses a changé ».

Swift, qui a remporté un procès l'opposant à un animateur de radio qui lui avait fait des attouchements sexuels, fait cette sortie une semaine après que le rappeur Kanye West s’est présenté à l’émission satirique Saturday Night Live avec une casquette sur laquelle il était inscrit « Make America Great Again », le slogan de Donald Trump. Et à moins de 48 heures de la nomination du juge conservateur Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis.

Elle soutient qu’elle se doit d’appuyer la communauté LBGTQ et qu’elle est terrifiée du « racisme systémique » et de la discrimination qui prévaut aux États-Unis.

Taylor Swift votera dans l'état du Tennessee qui a fait élire le président Trump à 61,1 pour cent en 2016.

L'Américaine est l'une des vedettes musicales les plus populaires de sa génération. Elle a vendu plus de 40 millions de disques, plus de 130 millions de singles et elle a 83 millions d'abonnés sur Twitter et 72 millions sur Facebook.