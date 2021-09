Réaliste le baseball à mi-temps à Montréal? | «C’est extraterrestre comme proposition» -Luc Ferrandez

Avec les informations qui arrivent au compte-gouttes, les deux commissaires de l'émission matinale au 98.5, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, ont tout de même tenu à commenter les tractations entourant le retour possible du baseball majeur à Montréal et la construction d'un stade.

Alors que le financement est inconnu, il y a de quoi s'inquiéter, disaient-ils au micro de Paul Arcand.

Est-ce réaliste d'avoir une équipe de baseball à mi-temps à Montréal ?