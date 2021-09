Revue de presse | Toujours difficile la cohabitation cyclistes-automobilistes à Montréal

« Tous les jours, quand vous circulez à Montréal, vous êtes témoins de comportements à risque et d'attitudes en vélo et au volant qui, malheureusement, se terminent par des tragédies comme celle de lundi (...) À Montréal, c'est compliqué de circuler: il y a des chantiers, il y a des poids-lourds, il y a beaucoup de livraisons, il y a des gens pressés, stressés. Il y a des irritants, des détours. C'est un appel à une forme de patience, de civisme et d'auto-surveillance. »