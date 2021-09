Débat Coderre-Plante au micro de Paul Arcand | l'enjeu de la sécurité des Montréalais et va-t-on annoncer le retour du baseball à Montréal?

À l'émission de Paul Arcand, lundi matin, la mairesse de Montréal, Valérie Plante et le chef d'Ensemble Montréal, Denis Coderre ont croisé le fer sur divers sujets d'actualité à un peu plus d'un mois des élections municipales.

Cela s'annonçait essentiellement comme un débat sur la sécurité des Montréalais dans un contexte de coups de feu presque quotidiens dans certains arrondissements.

Toutefois, le retour possible du baseball et de la construction d'un stade au centre-ville s'est invité dans les échanges parfois houleux entre la mairesse et l'ancien maire.