Primes versées aux infirmières et autres travailleurs de la santé | «Tout ça est un défi spectaculaire pour le gouvernement»

« Il y a 4000 postes à combler. On risque d’assister à d’autres départs en raison du décret concernant la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. L’argent ne règle pas tous les problèmes, de l’avis du premier ministre François Legault puis des ministres Sonia Lebel et Christian Dubé. Le message livré par le personnel est : ''Je veux une qualité de vie. Je veux être capable de prévoir. Je refuse de me sentir toujours pressé comme un citron. Je veux un peu de respect de la part des gestionnaires. Je ne veux pas que mon travail me sorte par les oreilles''. C’est un défi spectaculaire pour le gouvernement. »