Coupable d'avoir acheté des informations | «Là, on a un exemple concret des conséquences du vol de données chez Desjardins» -Me Denis Gallant

« Dans le cas de Mathieu Joncas, il a acheté une liste des individus reliés au vol de données. Il a payé 100 000$ pour une liste qui comptait environ 150 000 à 200 000 noms. Là-dessus, tu as le nom de la personne, ses données personnelles, mais également le montant hypothécaire qu'il doit, la valeur de son immeuble et aussi son ratio d'endettement et ce qu'il a sur ses marges de crédit, cartes de crédit. »