Jour de vote au Québec et au Canada | «Beaucoup d'enjeux à surveiller», décrit Paul Arcand

« La grande question, c'est toujours pareil après une élection, il y a des chefs qui tombent. M. Trudeau joue gros avec cette élection. Maxime Bernier va-t-il faire le plein des votes des anti-vax à travers le Canada? Le courant de sympathie pour Jagmeet Singh va-t-il se traduire par des votes ? On pense que le Bloc québécois va aller chercher 35 ou 36 comtés, M. Singh pourrait faire mieux ce qui ferait que le gouvernement minoritaire, bleu ou rouge, serait encore plus faible et encore plus fragile. »