Revue de presse | «Il est quatre heures l'après-midi et des gens se tirent dessus» -Paul Arcand

« Sérieusement, ça fait combien d'incidents en plein jour avec des victimes collatérales potentielles. Bénédicte est allé là hier et elle me disait: trois garderies, il est quatre heures l'après-midi et des gens se tirent dessus (...) Si vous habitez dans Saint-Michel, Parc-Extension, Saint-Léonard et que ça fait trois fois à peu près au même endroit, je pense que vous avez le droit d'être un peu inquiet, nerveux et de ne pas aimer ça. »