Revue de presse | Passeport vaccinal: fin de la période de clémence, place aux amendes

« Ça ne me tente pas d'argumenter; je vais juste vous donner une réponse scientifique et elle ne vient pas de moi . Quand vous parlez au Dr Weiss et que vous entendez et que vous lisez d'autres études, la charge virale du virus pour les gens vaccinés elle existe, mais elle est moins forte que les non-vaccinés. Les gens non vaccinés peuvent plus facilement contaminer ceux avec qui ils ont des contacts (...) Je sais que c'est bien difficile à comprendre pour bien du monde. Ce qui me pèse, c'est quand on sort: ''ma liberté'', mais moi je n'aurais pas le droit de dire: ''oui on va mettre des règles''. »