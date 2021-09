Enquête du coroner au CHSLD Herron | «Ce qu'elles ont vu le 29 mars et le récit offert sont vraiment épouvantables»

Dans sa revue de presse, jeudi matin, Paul Arcand parlait de «honte nationale» en parlant du CHSLD Herron, décrivant les témoignages recueillis par La Presse concernant ce qui s'y passait en mars et avril 2020.

L'animateur a joint la journaliste Gabrielle Duchaine qui a relaté comment des cadres sont intervenus et ce qu'ils et elles ont vu: l’horreur de découvrir des résidents laissés dans un état d'hygiène lamentable, affamés et assoiffés.