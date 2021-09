Revue de presse | Débat des chefs: «J'adore la politique, mais j'haïs cette formule»

Avant d'entrer de plein pied dans les conclusions à tirer du débat des chefs en français de mercredi soir, Paul Arcand était soufflé par ce qu'il a lu dans La Presse dans le cadre de l'enquête publique sur les mauvais traitements aux aînés au CHSLD Herron alors que les témoignages s'additionnent.

« C'est épouvantable. Il n'y a pas de mots pour qualifier cela (...) C'était des conditions inacceptables avant même la pandémie (...) On sait déjà qu'il n'y aura pas d'accusations au criminel. C'est épouvantable, c'est une honte nationale (...) C'est inadmissible ce qui est arrivé là et on a le droit de s'indigner de ça. C'est un scandale. »

Tentant de se remettre des atrocités lues, l'animateur du 98.5 s'est penché sur le débat des chefs, surtout pour dénoncer la formule adoptée par Radio-Canada.