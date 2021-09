La rentrée scolaire est source de stress et demande une adaptation pour les enfants et les adolescents, surtout chez les plus anxieux, mais aussi pour ceux qui le sont moins.

La Dre Marie-Pier Larrivée, pédopsychiatre au CHU Ste-Justine et directrice du programme de psychiatrie de l’enfant et l’adolescent de l’Université de Montréal donnait son éclairage aux auditeurs, mercredi matin, au micro de Paul Arcand.