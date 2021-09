Une tragédie qui relance le débat | Un récidiviste de l'alcool au volant tue quatre personnes d'une même famille

L'annonce du décès de deux jeunes enfants en fin de smainee, de leur mère et de leur grand-père, tous victimes d'un récidiviste de l'alcool au volant, relance le débat sur ce fléau qui continue de décimer des familles.

« On oublie trop souvent les victimes collatérales, on parle des proches, on parle des amis. À chaque fois qu'il y a un accident comme ça, on ne mesure pas l'effet sur les autres », écrivait un membre de cette famille décimée cette nuit.