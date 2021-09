Les talibans de retour au pouvoir en Afghanistan | «On m’a volé mon enfance et mon pays»

«Je me suis retrouvé avec des enseignants talibans armés. Cela a fait en sorte que les mathématiques et toutes les libertés de conscience ont été éliminées. On ne faisait que lire le coran. On recevait des coups de bâtons et des claques. Oui, j’ai connu ça la violence parce qu’on faisait des erreurs de vocabulaire»