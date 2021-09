Revue de presse | Passeport vaccinal: «Ça prend une minute»

Dans sa revue de presse, jeudi, Paul Arcand a fait appel à Richard Châteauvert pour une mise à jour des pluies torrentielles, les restes de l'ouragan Ida, qui se sont abattues sur la grande région de New York où on rapportait déjà huit décès.

« L'état d'urgence a été déclaré dans la région de New York et au New Jersey. Ici à Manhattan, près de 8 centimètres de pluie sont tombés en une heure seulement, un record », disait le chroniqueur.

L'animateur est aussi revenu sur les fusillades à Montréal, le débat des chefs en soirée et les réactions après le premier jour du passeport vaccinal.