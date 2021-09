Passeport vaccinal | De nombreuses questions et des réponses concernant son entrée en vigueur

Tel que prévu, le passeport vaccinal est utilisé dans les lieux et activités jugés non essentiels à compter de maintenant pour les 13 ans et plus.

Le passeport permettra d'avoir accès à certains lieux, comme les restaurants, cinémas, bars et gyms.

Même si aucune pénalité ne sera émise avant le 15 septembre, la nouveauté suscite de nombreuses questions, interrogations auxquelles Robert Maranda, responsable des relations de presse du ministère de la Santé a tenté de répondre, mercredi matin, au micro de Paul Arcand.