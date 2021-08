Passeport vaccinal en vigueur dès le mercredi 1er septembre | «Si c’est le prix à payer pour ne pas fermer à nouveau»

«Si c’est le prix à payer pour ne pas fermer à nouveau nos salles à manger, la majorité des gens de l’industrie vont s’investir. Aujourd’hui, on doit surtout susciter la collaboration de la population, celle qui à 85% est en faveur du passeport. Il faut que ce soit le plus harmonieux possible. On ne devrait pas avoir à gérer des situations conflictuelles ou difficiles. Donc, on demande aux gens d’être compréhensifs et d’être patients. On s’assure que les gens qui nous accompagnent ont leur code QR et il faut être reconnaissant envers le personnel»