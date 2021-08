Martin Prud’homme à la retraite | «Les contribuables ont le droit de savoir combien ça coûte des bévues pareilles»

«Ça veut dire qu’il y a eu un règlement hors cour et qu’il a reçu quelque chose. Il faut savoir que ce gars-là a vécu l’enfer. Il était sous-ministre à la Sécurité publique. Ils l’ont nommé à la SQ, puis au SPVM pour faire le ménage. Il est sorti gagnant et est revenu à la SQ et tout d’un coup, tout s’est effondré d’une façon totalement incompréhensible. Mais l’affaire qui me frustre, c’est qu’à mesure qu’on avance, on voit des règlements hors cour et on ne saura jamais ce qui est arrivé. C’est clair qu’il a signé une entente de confidentialité avec le dédommagement qui vient avec. Mais je pense que les contribuables ont le droit de savoir combien ça coûte des bévues pareilles. Des institutions aussi clés dans une société démocratique qui deviennent soudainement anarchiques et chaotiques… ça sent mauvais»